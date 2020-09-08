أنقرة (زمان التركية) – قرر نادي فنربخشة التركي ضم اللاعب مارسيل تيسراند الذي يحمل جنسية الكونغو إلى صفوفه ضمن صفقة انتقال لمدة أربع سنوات.

وتعد صفقة الانتقال هذه الثانية التي يبرمها النادي التركي بعد ضمه النجم الأوروجوائي، ماوريسيو ليموس.

وذكر الصحفي الفرنسي، مانو لونجين، أن فنربخشة يجري مع نادي فولفسبورج الألماني لقاءاته الأخيرة بشأن ضم اللاعب.

ومن المنتظر أن يتوجه مارسيل إلى إسطنبول لتوقيع الاتفاق عقب الانتهاء من العراقيل البسيطة مثل ما يتعلق بشهادة الكفاءة.

جدير بالذكر أن نادي فنربخشة التركي اتجه إلى ضم المزيد من اللاعبين المحليين بشكل أكبر خلال فترة الانتقالات.

هذا وضم النادي التركي مرت هاكان يانداش إلى صفوفه قادما من نادي سيفاس سبور بجانب ضمه كلا من جانر أركين وجوكهان جونول من صفوف نادي بشكتاش.

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