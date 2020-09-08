أنقرة (زمان التركية) – يشارك كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونطيره الإيراني حسن روحاني في الاجتماع السادس لمجلس الأعمال التركي الإيراني، اليوم الثلاثاء، من خلال تقنية الفيديو كونفرنس.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية التركية، فإنه سيتم عقد الاجتماع السادس لمجلس الأعمال التركي الإيراني رفيع المستوى عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.

البيان أوضح أن الاجتماع سيناقش تقييم العلاقات التركية الإيرانية بكل أبعادها، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة أزمة كورونا.

ولفت أن الاجتماع سيتطرق أيضًا إلى تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية، فضلًا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.

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