أنقرة (زمان التركية) – حققت السلطات في تركيا مع مدير الأخبار في صحيفة “جرجر فرات” أوزجور بوغاتكين بسبب حديثه عن اعتداء تعرض له عمال زراعيون موسميون.

وأفاد بوغاتكين أنه تم استدعاؤه إلى مركز الأمن للإدلاء بأقواله بسبب ما نشره عن الهجوم على عمال موسميون ذهبوا من ولاية ماردين جنوب شرق البلاد إلى ولاية سكاريا (غرب) للعمل في جمع محصول البندق، ووصفه له بـ”العنصري”، مشيرًا إلى أنه يواجه تهمة التحريض على الكراهية والعداوة.

بوغاتكين نشر مقطع الفيديو الخاص بالهجوم على العمال عبر حسابه على فيسبوك، معقبًا بقوله: “لقد ربطوا المواطنين الأكراد بالحجارة وتركوا الكلاب تقفز عليهم”، وقال في منشور آخر: “تداعيات الهجوم العنصري في سكاريا على أكرادنا. والله لا أفهم ما حدث أبدًا”.

وفي تصريحات أدلى بها لموقع “بيانت” الإخباري الصادر باللغات التركية والكردية والإنجليزية، قال بوغاتكين : “إنهم (السلطات القضائية) سيتدعونني دائما إلى مركز الشرطة! لم نعد نستطيع أن نؤدي عملنا الصحفي. إنهم يحققون في كل أخبار ننشرها وكل جملة وكل كلمة نقولها”، على حد تعبيره.

بينما علق بوغاتكين على منشوره على فيسبوك قائلاً: “كان منشوري إنسانيًّا جدًا وشاركه الكثيرون. لكن بعدها بـ5 دقائق تم فتح تحقيق ضدي. مرت العطلة الأسبوعية، واتصلوا بي يوم الاثنين، وطلبوا مني المجيء إلى مديرية الأمن للإدلاء بأقوالي. لكنهم لم يذكروا السبب. اعتقدت أنه بسبب مشاركتي منشورات حول الشيخ الذي اعتدى جنسيا على الأطفال في سكاريا. ولكن عندما ذهبت اكتشفت أن الأمر مختلف، فقد كان التحقيق بسبب منشوراتي عن الاعتداء العنصري على العمال، والتهمة الموجهة لي هي التحريض على الكراهية والعداء”، على حد قوله.

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