أنقرة (زمان التركية) رد وزير خارجية تركيا على مولود جاويش أوغلو على اعتراض اليونان على المناورات العسكرية التي تجريها تركيا في شرق المتوسط بسواحل جزيرة قبرص.

وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أبدى اعتراضه على استخدم تركيا الذخيرة الحية في المناورات والتدريبات البحرية التي أجرتها في شرق المتوسط.

جاويش أوغلو رد على تلك الادعاءات قائلاً: “مناوراتنا وتدريباتنا في شرق المتوسط تتم في ضوء قواعد حلف الناتو”.

وأطلقت تركيا الأحد مناورات عسكرية، قالت إنها تتم مع جمهورية شمال قبرص غير المعترف بها دوليا.

وأشار جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكونغي يان كلود غاكوسو إلى مبادرات الاتحاد الأوروبي والناتو بشأن أزمة شرق المتوسط، معقبًا بقوله: “إن اليونان تقول (لا) لمثل هذه المبادرات في الفترة الأخيرة، وأظهرت بوضوح أنها لا تؤيد الحوار”، على حد تعبيره.

وتقول اليونان إنها مستعدة للحوار مع تركيا لكن بدون تهديدات واستفزازت، وأنها لن تجلس للحوار قبل سحب تركيا سفنها من شرق المتوسط.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: “إن كانت اليونان تثق في نفسها، فلتأت ولتجلس على طاولة المفاوضات، ولتقل أمام الجميع أنها على حق. ونحن أيضًا سنقول ما لدينا”، وفق قوله.

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