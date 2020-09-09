‏أنقرة (زمان التركية) – في الوقت الذي تراجعت فيه الثقة في أرقام إصابات كورونا التي تعلنها وزارة الصحة التركية، أثار رئيس جمعية الأمراض المعدية البروفيسور محمد جايهان موجة من الجدل بتصريحاته حول الأعداد الحقيقية للمصابين.

البروفيسور محمد جايهان كشف أن الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا لا تقل عن عشرة أضعاف الأعداد المعلنة من قبل وزير الصحة فخر الدين كوجا يوميًا.

تصريحات رئيس جمعية الأمراض المعدية البروفيسور محمد جايهان، جاءت خلال مشاركته بأحد البرامج التليفزيونية مع خبير الأمراض المعدية البروفيسور افتخار كوكصال.

البروفيسور جايهان، قال: “الأعداد الحقيقية للمصابين ليست 3-4 أضعاف الأعداد المعلنة، وإنما لا تقل عن 10 أضعاف الأعداد المعلنة. إذا اتبعنا سياسة اختبار سليمة سينجد أن أعداد المصابين عشرة أضعاف الأعداد المعلنة”.

أضاف “على سبيل المثال: الدراسات في أمريكا وإنجلترا والسويد كشفت أن أعداد المصابين 10-20 ضعف الأعداد المعلنة. عندما كان إجمالي المصابين لدينا في حدود 20 ألفًا، أوضح وزير الصحة فخر الدين كوجا أن أعداد المصابين لدينا حوالي 215 ألفًا. أي أن هناك ما لا يقل عن 230 ألف عدوى محتملة”.

وقالت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة “MetroPoll” أن 58.9% من المواطنين يرون أن الحكومة لا تتعامل بشفافية في أزمة فيروس كورونا، بينما يرى 36.2% من المواطنين أن أرقام الإصابات والوفيات المعلنة من قبل وزارة الصحة صريحة وبها قدر من الشفافية.

وسجلت تركيا 1761 إصابة و52 حالة وفاة بفيروس كورونا مساء الثلاثاء في حصيلة جديدة مرتفعة لضحايا كورونا المتفشي في البلاد.

وكان وزير الصحة التركي كشف الأربعاء الماضي في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه أن تركيا تشهد ثاني ذروة للموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، أن إجمالي الإصابات بين الكوادر الطبية بلغ 29 ألفا و865، منها 52 وفاة.

وأقر الوزير بأن “مستشفيات بعض الولايات مثل ماردين وغازي عنتاب وشانلي أورفا وباتمان تعاني ضغطا بسبب ارتفاع الحالات”.

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