أنقرة (زمان التركية)ــ وقع بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، فجر الأربعاء، ضرب بحر مرمرة قبالة السواحل التركية.

إدارة الكوارث والطوارئ التركية قالت، في بيان، إن الزلزل وقع في تمام الساعة 00.57 بالتوقيت المحلي (21.57 تغ).

وأضافت أن الهزة وقعت بالبحر على بعد 8.2 كم من سواحل بلدة “شاركوي” التابعة لولاية تكيرداغ(شمال غرب)، وعلى عمق 9.9 كم تقريبًا.

ولم ترد معلومات على الفور عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية بسبب الزلزال.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ضرب زلزالان تركيا، الأول بلغت قوته و 4.6 درجات وعلى عمق 15 كم في قضاء “بوتورغة” بولاية مالاطيا، دون أن يخلّف أي أضرار بشرية أو مادية، والثاني بقوة 4 درجات وضرب القضاء نفسه.

ويوم الإثنين ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر منطقة كوركوت في ولاية موش شرق تركياعند الساعة 11.47 مساء على عمق 9.60 كيلومترات.

خبير الزلازل البروفيسور ناجي جورور حذر من أن الزلازل التي ضربت تركيا مؤخرا تشير إلى أن الخطر قد ينتقل إلى مناطق التصدعات الأخرى المنتشرة في تركيا.

الخبير دعا في تغريدة عبر تويتر المواطنين إلى ضرورة توخي المواطنين الحذر في الفترة المقبلة استعدادًا لأي هزات أرضية جديدة.

وتعرضت مدينة ملاطيا الواقعة شرق وسط تركيا، لزلزال متوسط الشدة أمس الثلاثاء، بلغت قوته على مقياس ريختر 4.6 درجات، وعمقه 7 كيلو مترات، ما دفع المواطنين إلى النزول إلى الشوارع.

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