إسطنبول (زمان التركية) – جاءت الفحوصات الطبية التي خضع لها مجموعة من نجوم الدراما التركيّة مؤكدة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد المتفشي في البلاد.

وصدمت تقارير متابعي الدراما التركيّة بالإعلان عن إصابة كل نجوم مسلسل ‘الحفرة’ بفيروس كورونا.

وتأكدت إصابة كوبيلاي آكا وزميلته إلينا بوز وأيبيك فيليز ياغيجي بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل “عشق 101” الذي تنتجه شبكة “نتفلكس”، الأمر الذي تسبب في وقف التصوير.

ونظرًا لأن الممثلين المصابين يشاركون أيضًا في تصوير مسلسلات أخرى بصحبة نجوم آخرين مثل أراس بولوت وبوراك دينيز وديلان دينيز، اتخذت شركات إنتاج مسلسلات “الحفرة”، ومسلسل “حياة جديدة” قرارًا بوقف التصوير، بالإضافة إلى تأجيل تصوير الحلقة الأولى من مسلسل “مرعشلي” لـ”إلينا بوز” والنجم “بوراك دينيز”.

وكانت المسلسلات التركية توقفت عن التصوير حوالي شهرين بعد تفشّي فيروس كورونا، لتعود للتصوير مؤخراً، سواء لإكمال بقية الموسم في المسلسلات القديمة أو لتصوير المسلسلات الجديدة.

وسجلت تركيا 1761 إصابة و52 حالة وفاة بفيروس كورونا مساء الثلاثاء في حصيلة جديدة مرتفعة لضحايا كورونا المتفشي في البلاد.

وكان وزير الصحة التركي كشف الأربعاء الماضي في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه أن تركيا تشهد ثاني ذروة للموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، أن إجمالي الإصابات بين الكوادر الطبية بلغ 29 ألفا و865، منها 52 وفاة.

وأقر الوزير بأن “مستشفيات بعض الولايات مثل ماردين وغازي عنتاب وشانلي أورفا وباتمان تعاني ضغطا بسبب ارتفاع الحالات”.

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