إدلب (زمان التركية) – أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء أن ضابطاً بارزاً برتبة عميد فارق الحياة أثناء أداء الخدمة في محافظة إدلب شمال سوريا.

في بيان أصدرته اليوم، نعت وزارة الدفاع التركية العميد سيزغين أردوغان البالغ من العمر 51 عاماً عقب مفارقته الحياة جراء وعكة صحية خلال وجوده في منطقة عمليات الجيش التركي في إدلب.

وزعمت وزارة الدفاع أن الضابط أردوغان لفظ أنفاسه الأخيرة قبل التمكن من نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن سبب الوفاة يعود إلى نوبة قلبية.

وذكرت صحيفة “مليت” أن العميد أردوغان تولى في شهر أغسطس من العام الماضي قيادة اللواء الـ47 في منطقة باغجلار بمدينة إسطنبول.

هذا وقالت السلطات التركية بأن جثة الضابط المتوفى ستنقل جواً من ولاية هاطاي الحدودية إلى مدينة إسبرطة، مسقط رأسه، لإقامة مراسم دفنه.

وبينما تخفي السلطات التركية عادةً مقتل جنودها في المناطق التي تتواجد فيها قواتها سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا، خوفًا من رد فعل الشعب على سقوط أبنائه سدى على أراض أجنبية، شهدت الفترة الأخيرة الإعلان عن عدة وفيات لعسكريين أتراك خارج الحدود بسبب وعكات صحية.

وشهد الشهر الأخير هجمات نفذت على أهداف تركية في إدلب بواسطة أجسام مفخخة، وأعلن عن سقوط مقاتلين سوريين موالين للجيش التركي فيما لم يكشف عن حقيقة أصابة أو وفاة عسكريين أتراك في تلك الهجمات.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أن 33 جنديًا فقدوا حياتهم جراء قصف للجيش الروسي في إدلب أواخر فبراير الماضي، لكن الكاتب الصحفي الموالي للحكومة جيم كوجوك زعم مؤخرا أن العدد الحقيقي هو 60 جنديا لا 33.