أنقرة (زمان التركية) – كشفت آخر إحصاءات البطالة في تركيا عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 13.4 في المئة، بظل تراجع اقتصادي وعجز تركيا عن جذب استثمارات خارجية.

ووفق هيئة الإحصاء التركية ارتفعت أرقام البطالة في شهر يونيو الماضي بنحو 0.4 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 13.4 في المئة.

وأشارت الإحصاءات الرسمية إلى تسجيل 4 مليون و101 ألف عاطل عن العمل.

وانخفضت القوى العاملة بنحو مليون 981 ألف إلى 26 مليونا و 531 ألف في يونيو 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغ معدل التشغيل 42.4 في المائة بانخفاض 4.0 نقاط.

وارتفعت معدلات البطالة خارج قطاع الزراعة بنحو 0.6 في المئة لتسجل 15.9 في المئة.

وارتفع معدل بطالة الشباب خلال الفئة العمرية بين 15 و24 عاما بنحو 1.3 في المئة لتسجل 26.1 في المئة، كما ارتفعت معدلات البطالة في الفئة العمرية بين 15 و64 بنحو 0.4 في المئة لتسجل 13.7 في المئة.

ويشكك عدد من السياسيين في تركيا بالبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء ويؤكدون أنها لا تعكس الواقع.

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