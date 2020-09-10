بيروت (زمان التركية)ــ شب حريق ضخم الخميس في مرفأ بيروت الذي شهد قبل شهر انفجار هائل.

وغطى الدخان الكثيف المتصاعد من النيران العاصمة بيروت، فيما أخلى البعض المباني المحيطة بالمرفأ وسط حالة ذعر، خوفا من تكرار كارثة الانفجار.

وتبين أن الحريق اندلع في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت.

حريق ضخم في مرفأ بيروت .. الله يحمي الجميع 🙏 pic.twitter.com/Nm8Ikq5Ww3 — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) September 10, 2020

الجيش اللبناني، قال في تغريدة “اندلاع حريق في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وقد بدأت عمليات إطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في إخماده”.

اندلاع حريق في مستودع للزيوت والاطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وقد بدأت عمليات اطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في اخماده#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/Ej4Y8LKCwp — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 10, 2020



وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المرفأ للسيطرة على الحريق الضخم الذي لا تزال أسبابه مجهولة.

يشار إلى أنه في أغسطس الماضي اندلع حريق هائل في مرفأ بيروت تبعه انفجار ضخم، أسفر عن مقتل 171 شخص وأكثر من 6 آلاف جريح، فضلا عن المفقودين، وقدرت الرئاسة اللبنانية الخسائر المادية بـ 15 مليار دولار.

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