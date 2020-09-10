أنقرة (زمان التركية) – عينت الحكومة التركية صادق جان برينجك، نجل رئيس حزب الوطن دوغو برينجك، في وزارة الخارجية التركية.

وورد اسم صادق جان برينجك الذي تخرج في قسم التاريخ، ضمن الأشخاص الذين اجتازوا اختبار التعيين بوزارة الخارجية.

واحتل صادق جان المرتبة العشرين ضمن قائمة المرشحين الذين نالوا حق التعيين.

وعقب إعلان نبأ تعيينه صدرت التهاني عن مجلس إدارة حزب الوطن، حيث نشر عضو الهيئة التنفيذية للحزب، بيهان كوركمان، تغريدة عبر تويتر ذكر خلالها أن الجميع يعرف مدى اجتهاد صادق جان وأنه يتمتع بالخبرة الكافية لهذه الوظيفة قائلا: “أهنئه على نجاحه الذي حققه بجهوده الذاتية”.

يذكر أن زعيم حزب الوطن القومي اليساري الأوراسي (الموالي لروسيا) يعتبر “الحليف الصغير” للتحالف الحاكم بين حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان وحزب الحركة القومية اليمينية.

ولطالما صرح دوغو برينجك، الذي خرج قبل سنوات من السجن، أن حزب الوطن هو من يدير تريكا فعليا وليس حزب العدالة والتنمية.

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