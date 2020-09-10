أرضروم (زمان التركية) – ضرب زلزالان متوسطا الشدةمدينة بينجول شرق تركيا، مساء أمس الأربعاء، بقوة 3.5 و4.1 درجة على مقياس ريختر، وشعر بالزلزال سكان مدينة أرضروم المجاورة.

حسب بيان هيئة الكوارث والطوارئ التركية، فقد وقع الزلزال في بلدة كارلي أوفا بمدينة بينجول في الساعة 22:23، بقوة 3.5 درجة، وفي الساعة 22:32 بقوة 4.1 درجة، على عمق 7 كيلومترات.

وكان زلزال متوسط الشدة أيضًا قد ضرب مدينة ملاطيا شرق تركيا، أول أمس الثلاثاء، وبلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر.

كما تعرضت سواحل تركيا على بحر مرمرة لزلزال متوسط الشدة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، فجر أمس الأربعاء.

وحذر خبير الزلازل البروفيسور ناجي جورور، في تصريحات أمس الأربعاء، من أن الزلازل التي ضربت تركيا مؤخرا تشير إلى أن الخطر قد ينتقل إلى مناطق التصدعات الأخرى المنتشرة في عموم تركيا.

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