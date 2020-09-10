أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب الصحفي عاكف بكي، إن الرئيس رجب طيب أردوغان حقق خدمة جلية للرئيس السوري بشار الأسد، وسيخرج من سوريا خاوي الوفاض.

جاء ذلك تعليقا على تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بتزايد مساحة رقعة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية اعتبارا من توقيع الاتفاقيات بين الجانبين التركي والروسي.

وأوضح عاكف، المستشار السابق لأردوغان، أنه بموجب اتفاقات آستانا تحترم تركيا سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

أضاف قائلا في مقال بصحيفة قرار التركية: “وبالنظر إلى وحدات حماية الشعب الكردية فإن أمورها تمضي على ما يرام، إذ أنها تبرم اتفاقيات مع الولايات المتحدة بشأن النفط وتبرم اتفاقيات مع روسيا في موسكو بشأن تحويل سوريا إلى نظام فيدرالي”.

وتابع: “لا زالت وحدات حماية الشعب الكردية تتمسك بأملها في إقامة منطقة حكم ذاتي. نعم، أنقرة أبعدت وحدات حماية الشعب الكردية عن الولايات المتحدة، لكن ما التغيير الذي أحدثته سوى إرباح روسيا والأسد؟”.

أضاف “بفضلنا ، يوسع الأسد مجاله ويستعيد الأماكن التي فقدها”.

وقال الكاتب “نفذت القوات المسلحة التركية 6 عمليات عبر الحدود في سوريا منذ عام 2015” معتبرا أن ما فعلته تركيا هو حراسة أراضي وحدود سوريا ثم تسليمها المناطق التي سيطرت عليها بالقتال في النهاية إلى بشار الأسد.

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