أنقرة (زمان التركية) – دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة التكاتف ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح ماكرون أنه يتوجب على أوروبا اتخاذ موقف موحد وأكثر وضوحا فيما يخص تركيا، مفيدا أنهم يرغبون في تجنب تصاعد التوترات غير أنه يتوجب على تركيا الكشف عن نواياها الفعلية في بعض القضايا.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن “تركيا أردوغان” لم تعد شريكًا في المنطقة،وصرح بأنهم يعملون على “تحرك منسق” مع ألمانيا لإظهار دعمهم لليونان.

وحول الحريق الذي نشب بمخيم اللاجئين في جزيرة ميدلي اليونانية صرح ماكرون أن فرنسا تعمل على حملة تنسيقية مع ألمانيا لإظهار دعمهم لليونان.

ومؤخرا باتت فرنسا من أبرز حلفاء اليونان وقبرص، وتتخذ موقفا مؤيدا لهم في صراعهم مع تركيا على الطاقة في شرق المتوسط.

وتصر اليونان على سحب تركيا سفنها من المتوسط قبل الجلوس للحوار، والتوقف عن “التهديدات والاستفزازات”.

وهدد الاتحاد الأوروبي تركيا بعقوبات واسعة إذا استمرت أنشطتها للنقيب عن النفط قرب سواحل جزيرة يونانية.

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