‏أنقرة (زمان التركية) – تحاور وزير دفاع تركيا خلوصي أكار مع نظيره الألماني كرامب كارينباوير، هاتفيًا حول آخر مستجدات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط.

وزارة الدفاع التركية قالت في بيانها: “تناول اللقاء الهاتفي تبادل الآراء في الموضوعات الأمنية والدفاعية الإقليمية والثنائية، وعلى رأسها أزمة شرق المتوسط”.

وأكد أكار في حديثه على أن تركيا تؤيد حل المشكلات بالحوار، وضرورة تحلي الدول الأخرى بالحنكة وإعمال العقل في التعامل مع الأزمة، مشددًا على أن تركيا لن تقبل بالأمر الواقع، وأنها ستواصل الدفاع عن حقوقها الناتجة عن القوانين الدولية.

وتقود ألمانيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، جهودا لاحتواء الخلاف بين تركيا واليونان في شرق المتوسط.

وتصر اليونان على سحب تركيا سفنها من المتوسط قبل الجلوس للحوار، والتوقف عن “التهديدات والاستفزاز ات” .

وهدد الاتحاد الأوروبي تركيا بعقوبات واسعة إذا استمرت أنشطتها للنقيب عن النفط قرب سواحل جزيرة يونانية.

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