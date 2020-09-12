أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، مساء أمس الجمعة، تسجيل 1671 إصابة و56 وفاةبفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 288 ألفًا و126 حالة، وأن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 6951 حالة.

وأشار كوجا إلى أن عدد المتعافين خلال 24 ساعة بلغ 1117 حالة تعافي وهو رقم أقل من عدد الإصابات.

ولفت إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة ارتفع إلى 8 ملايين و325 ألفًا و137 تحليلًا، بعد إجراء 112 ألفًا و213 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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