إسطنبول (زمان التركية) – أجلت ولاية إسطنبول، تطبيق القرارات الجديدة الخاصة بمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لإتاحة الفرصة أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم لعقد مؤتمره السنوي العام الذي سيحضره 100 ألف عضو مع الرئيس رجب أردوغان.

ولاية إسطنبول أعلنت مساء أمس تأجيل تطبيق القرارات الاحترازية الجديدة الخاصة بمكافحة فيروس، إلى يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، والتي تحظر الحفلات والمهرجانات والعروض والأنشطة وكافة التجمعات جماهيرية.

القرارات الجديدة كان من المقرر أن تطبق اعتبارًا من أمس السبت الموافق 11 سبتمبر، ومع عدم الإعلان عن سبب التأجيل المفاجئ من قبل الولاية، تبين أن سبب التأجيل هو عقد الاجتماع العام لحزب العدالة والتنمية والذي من المقرر أن يعقد بحضور 100 ألف عضو من الحزب.

وكانت تركيا شهدت حالة ومن السخط الاجتماعي بسبب، فرض الحكومة تضيقات على المناسبات الاجتماعية والأعياد الرسمية، في حين لا تطبق ذلك على أنشطة حزب العدالة والتنمية.

وقارن نشطاء بين إعلان وزارة الداخلية تقييد الاحتفال بذكرى “عيد النصر” وهو يوم انتصار الجيش التركي على اليوناني بسبب كورونا، وبين الاحتفال الذي أقيم قبله بشهر عند افتتاح مسجد آيا صوفيا.

وشهدت تركيا زيادات كبيرة في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد خلال الشهر الأخير، مما دفع السلطات إلى إعادة تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية التي رفعتها في يونيو الماضي.

–