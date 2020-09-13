أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي لمؤسسة “متروبول” لاستطلاعات الرأي، تدهور الأوضاع المعيشية لـ63.4 في المئة من المجتمع التركي.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي تم إجراؤه في شهر أغسطس المنصرم أن 9 في المئة فقط من المشاركين بالاستطلاع تحسنت أوضاعهم المعيشية وزاد مستوى الرفاهية لديهم، خلال العام الأخير، في حين أن 63 في المئة من المشاركين بالاستطلاع تدهورت أوضاعهم المعيشية خلال الفترة عينها.

وأظهر استطلاع الرأي أيضًا أن أنصار التحالف الحاكم بين حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي ضمن من يشتكون الأوضاع الاقتصادية، حيث تبين أن 46.2 من أنصار حزب أردوغان و55.5 من مؤيدي حزب بهجلي مستاؤون من الأوضاع المعيشية.

وفقدت الليرة التركية هذا العام نحو 20 بالمائة من قيمتها؛ وسجل الدولار سعر قياسي ببلوغه 7.49 ليرة تركية الأسبوع الماضي.

كما بلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، (21 مليار دولار) وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلي أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام 9 مليارات منهم خلال الشهر الأخير.

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