أثينيا (زمان التركية) – اعتبرت الحكومة اليونانية، اليوم الأحد، أن سحب تركيا لسفينة الأبحاث “أوروتش رئيس” من مياه البحر الأبيض المتوسط “إشارة إيجابية” في طريق التفاهم.

وفقًا للخبر الذي نشرته شبكة “سكاي” التلفزيونية، فإن أثينا رحبت بسحب أنقرة للسفينة “أورتش رئيس” من منطقة متنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وكانت السفينة التركية عادت إلى ميناء أنطاليا بجنوب تركيا للمرة الأولى منذ أسابيع بعد أن أعلنت أنقرة في يوليو الماضي إرسال السفينة للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة تقول اليونان إنها ضمن منطقتها الخالصة.

وفي حديث لشبكة “سكاي” التلفزيونية، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس: “هذه إشارة إيجابية. سنرى كيف تتطور الأمور لإجراء تقييم مناسب”.

وقالت اليونان في وقت سابق إن شرطها لقبول الحوار مع تركيا هو سحب السفن التركية من شرق المتوسط.

وقال الاتحاد الأوروبي إن تركيا أمامها فرصة أخيرة لوقف التوترات في شرق المتوسط، قبل قمة الاتحاد الأوربي المقررة في 24 سبتمبر الجاري، لبحث فرض عقوبات على تركيا.

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