القاهرة (زمان التركية) – علق المفكر السياسي المصري علي الدين هلال، على تطورات الأوضاع في الجارة ليبيا والتي تشهد صراعًا بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المسيطر على شرق البلاد، وحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج المسيطرة على غرب البلاد.

علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، ووزير الشباب الأسبق، أكد في لقاء على قناة (المحور) أن مصر ردعت تركيا وقطر من خلال تحديد خط “الجفرة – سرت”، وإعلانه خط أحمر يحظر على القوات المدعومة من تركيا تجاوزه.

وخلال مشاركته في أحد البرامج التليفزيونية المصرية، أكد أن أفكار الرئيس التركي أردوغان مليئة بالتناقضات، ويلهث وراء حلم إحياء الماضي العثماني.

مستشار أردوغان: يجب أن يكون بين مصر وتركيا تواصل رغم الخلافات

من جانب آخر دعا ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان، إلى ضرورة التواصل بين مصر وتركيا، وتجاهل الخلافات السياسية القائمة بين البلدين.

وفي لقاء مع موقع (عربي 21) مساء أمس السبت، قال أقطاي إنه “لا بد أن يكون هناك تواصل بين الطرفين بغض النظر عن أي خلافات سياسية بين الرئيس أردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسي؛ فالحكومتان والشعبان يجب أن يتقاربا”، مضيفًا: “لو أتفقنا (مع المصريين) على هذا الأمر، فستكون كل مصالح المصريين مصونة، بينما يجب على المُحتلين الذين يريدون احتلال ليبيا أن ينسحبوا منها”.

ياسين أقطاي أوضح في تصريحاته أنه تتوارد إليه معلومات من الجهات المختصة تشير إلى وجود تقارب مصري تركي فيما يتعلق بالملف الليبي، مشيرًا إلى أنه غير مطلع على الملف الليبي عن كثب.

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