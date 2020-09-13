أنقرة (زمان التركية) – دعا ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان، إلى ضرورة التواصل بين مصر وتركيا، وتجاهل الخلافات السياسية القائمة بين البلدين.

جاء ذلك في لقاء أجراه ياسين أقطاي مع موقع (عربي 21) مساء أمس السبت.

ياسين أقطاي أوضح في تصريحاته أنه تتوارد إليه معلومات من الجهات المختصة تشير إلى وجود تقارب مصري تركي فيما يتعلق بالملف الليبي، مشيرًا إلى أنه غير مطلع على الملف الليبي عن كثب.

أقطاي قال في تصريحاته: “لا بد أن يكون هناك تواصل بين الطرفين بغض النظر عن أي خلافات سياسية بين الرئيس أردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسي؛ فالحكومتان والشعبان يجب أن يتقاربا”، مضيفًا: “لو أتفقنا (مع المصريين) على هذا الأمر، فستكون كل مصالح المصريين مصونة، بينما يجب على المُحتلين الذين يريدون احتلال ليبيا أن ينسحبوا منها”.

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