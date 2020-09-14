أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إحصاءات البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي التي تم انتزاعها من قبضة الحزب عن طريق تعيين الوصاة عليها ورؤساء البلديات الذين تم إبعادهم عن مناصبهم.

وفي كلمتها خلال حفل افتتاح دورة التفاوض في الأحداث الاجتماعية التي أقيمت في بلدة كيزيلجا حمام بمدينة أنقرة ذكر صيولو أنه خلال خمس سنوات الأخيرة تم فصل 94 رئيس بلدية من مناصبهم وتعيين وصاة عليها عوضا عنهم قائلا: “ألا يوجد عاقل واحد داخل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي هذا؟ شهد هذا العام التحاق 35 شخصا بصفوف العمال الكردستاني. قضينا على الروح المعنوية للتنظيم الإرهابي. ودعوني أوضح بالإحصاءات، لقد بلغت العقوبات التي أصدرتها المحاكم من الدرجة الأولى بحق 63 من رؤساء البلديات الذين تم إبعادهم عن مناصبهم خلال الفترة بين عامي 2014 و2019 نحو 628 عاما و908 شهورا و323 يوما؛ في حين بلغ إجمالي العقوبات النهائية المؤكدة منهم نحو 126 عاما و230 شهرا و62 يوما”.

ذريعة غريبة لوزير الداخلية

وقدم صويلو ذريعة غريبة فيما يخص حظر التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية بعد إلغاء المحكمة الدستورية قرار حظر التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية على الطرق السريعة قائلا: “خلال الأيام الماضية تداولت الصحف نبأ عن إلغاء المحكمة الدستورية قرار حظر التجمعات والمسيرات الاحتجاجية على الطريق السريعة الواصلة بين المدن، وكأنهم يعرفون جيدا طبيعة المشكلات الناجمة عن عدم تطبيق هذا القرار. فهم يزعمون أن هذا القانون يعرقل الحريات دون أن يعلموا عنهم ما أعلمه أنا. أطلعهم أولا على ما أعلم ثم ليقولوا كلمتهم”، على حد قوله.