‏إسطنبول (زمان التركية) – فاز نادي بشيكطاش على منافسة طرابزون سبور، ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الممتاز لكرة القدم، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

المباراة شهدت أداء راقي من الفريقين، على ملعب نادي طرابزون سبور، وفي الدقيقة 29 من زمن المباراة تمكن نادي بشيكطاش من تسجيل أول أهدافه.

وفي الدقيقة 62 عزز الفريق من تقدمه بهدف ثاني، ثم هدف ثالث في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 86 وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق تمكن نادي طرابزون سبور من إحراز هدفه الوحيد، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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