أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، عن زيادة أعداد الإصابات الحرجة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ولاية إسطنبول، بنحو 42% خلال الشهر الأخير.

فخر الدين كوجا أوضح في تغريدة مساء أمس الأحد، عبر تويتر، أن 65% من إجمالي الإصابات بكورونا كانت في إسطنبول خلال شهر أبريل/ نيسان، بينما كانت حصة إسطنبول من إجمالي الوفيات 54% في الشهر نفسه.

وأوضح أن 74% من الحالات الحرجة المصابة بكورونا كانت في إسطنبول خلال شهر أبريل/ نيسان أيضًا، لافتًا إلى أن هناك زيادة بنسبة 42% في أعداد الإصابات الخطرة بإسطنبول خلال الشهر الأخير فقط.

يذكر أن أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول دعا منذ وقت مبكر إلى فرض حظر تجوال في إسطنبول، في وقت كانت ترفض فيه الحكومة تطبيق حظر التجوال في تركيا.

وسجلت تركيا أمس الأحد 1527 إصابة و57 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولا تزال أعداد المتعافين اليومية أقل من المصابين.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروسحتى مساء أمس 291 ألفًا و162 حالة، وارتفع إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 7056 حالة.

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