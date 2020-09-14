أنقرة (زمان التركية) – اعتبر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أن حكومة حزب العدالة والتنمية قدمت تنازلاً لليونان وحلفائها بقرار سحب سفينة التنقيب “أوروتش رئيس” من شرق البحر المتوسط.

من جانبها، أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أن سفينة أوروج رئيس، التي عادت بالأمس إلى ميناء أنطاليا تخضع لأعمال الصيانة الروتينية.

وأعربت أثينا عن ترحيبها بعودة السفينة التركية إلى ميناء أنطاليا، بينما اعتبر حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض هذه الخطوة بمثابة “تنازل” من تركيا.

وعقب ردود الفعل المستنكر أصدرت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بيانا ذكرت خلاله أن السفينة ستواصل نشاطها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة التي تخضع لها داخل الميناء، مفيدة أن تركيا تواصل أعمال البحث والتنقيب المتوافقة مع القانون الدولي في شرق البحر المتوسط وأن سفينة التنقيب يافوز تواصل أيضًا نشاطها في شرق المتوسط.

وجاءت الخطوة التركية قبل القمة المقرر أن يعقدها الاتحاد الأوروبي بعد عشرة أيام يناقش فيها توترات شرق المتوسط، وقال قادة الاتحاد إن تركيا أمامها مهلة لخفض التوترات في شرق المتوسط وإلا ستطبق عليها عقوبات قوية.

–