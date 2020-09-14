باريس (زمان التركية)ـــ أعلن زعيمة حزب اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، دعمها الرئيس إيمانويل ماكرون، في مواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي في لقاء تلفزيوني مساء الأحد: “رغم وجود ملايين المسائل التي أختلف فيها مع ماكرون، إلا أنني أقف بحزم وراءه، ضد تهديدات أردوغان التي يمارس من خلالها الاستفزاز”.

والسبت الماضي، دعا الرئيس أردوغان نظيره الفرنسي إلى “أن يكف عن إعطاء تركيا دروسا في الإنسانية”.

وقال أردوغان آنذاك: “سبق وأخبرتك هاتفيا بأن تعتبر من التاريخ، ولا تعط تركيا دروسا في الإنسانية، نعرفكم جيدا فأنتم من قتلتم مليون جزائري، و800 ألف رواندي”.

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة التكاتف ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح ماكرون أنه يتوجب على أوروبا اتخاذ موقف موحد وأكثر وضوحا فيما يخص تركيا، مفيدا أنهم يرغبون في تجنب تصاعد التوترات غير أنه يتوجب على تركيا الكشف عن نواياها الفعلية في بعض القضايا.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن “تركيا أردوغان” لم تعد شريكًا في المنطقة ،وقال إنه يجب التفرقة بين الحكومة والشعب التركي الذي يستحق أفضل من حكومة أردوغان، وصرح بأنهم يعملون على “تحرك منسق” مع ألمانيا لإظهار دعمهم لليونان.

وفي وقت سابق الخميس، قالت الخارجية التركية، إن “ماكرون يهاجم تركيا بحرقة بعدما أحبطنا كافة مخططاته الخبيثة وأفسدنا ألاعيبه في السياسة الخارجية”.

فيما وصف نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ماكرون، بـ”ممثل العقلية الاستعمارية”.

ويشن الرئيس الفرنسي هجوما حادا ضد تركيا ويوجه لها الاتهامات فيما يخص النزاع القائم بين أنقرة وأثينا حول شرقي المتوسط.

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