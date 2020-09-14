لوكسمبرج (زمان التركية) – هاجمت لوكسمبرج، تصرفات أنقرة واتهمت الحكومة التركية بخرق القوانين الدولية، مع التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح بابتزازه ولن يترك اليونان تواجه بمفردها تحركات تركيا.

وندد وزير خارجية لوكسمبرج جان أسلبورن موقف تركيا وتصرفاتها تجاه اليونان، قائلًا: “ندين الموقف التركي، ولكن الإدانة وحدها لا تكفي، والعقوبات الحالية أيضًا ضد تركيا لا تبدو فعالة، ولهذا منحنا في الاتحاد الأوروبي مهلة لتركيا لتنفيذ المطالب الأوروبية واليونانية قبل اتخاذ مواقف أخرى”.

واتهم تركيا بتهديد دول الاتحاد الأوروبي بالسماح لعبور المهاجرين إلى أوروبا، وكذلك إشعال أزمات داخلية في ألمانيا لما تحتويه على أعداد كبيرة من الأتراك المقيمين والمواطنين الألمان من ذوي الأصول التركية هناك.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يستسلم لابتزاز تركيا، وأوضح أن الاتحاد سيقوم بمساعدة اليونان في حل الأزمة ولكن دون طرح أي خيار للتدخل العسكري.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة بعد عشرة أيام يناقش فيها توترات شرق المتوسط، وقال قادة الاتحاد إن تركيا أمامها مهلة لخفض التوترات في شرق المتوسط وإلا ستطبق عليها عقوبات قوية.

يذكر أن تركيا سحبت أمس الأحد سفينة التنقيب عن الطاقة من شرق المتوسط بعد أسابيع من التوتر، وأعربت اليونان عن ترحيبها بالخطوة، التي قالت في وقت سابق إنها أساسية من أجل قبولها الحوار مع تركيا.

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