أنقرة (زمان التركية)ــ أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورز أنه يجب التحرك للوقوف في وجه تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى اشتعال التوترات بين تركيا واليونان في الفترة الأخيرة في منطقة شرق المتوسط، وأزمة الجزر المتنازع عليها.

وشدد كورز على ضرورة وضع خطوط حمراء أمام تركيا لتوقيع عقوبات صارمة عليها في حال فكرت في تجاوز هذه الخطوط، وأكد على أن تجاوزات تركيا غير مقبولة ولا يمكن السكوت عليها.

كما أوضح أن سياسات تركيا التي تنتهك حقوق الإنسان مرفوضة وغير مقبولة، مشيرًا إلى وجود أعداد كبيرة من المعارضين والصحفيين داخل السجون.

وكان سيباستيان كورتز، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال اللاجئين من أجل الضغط على الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهدافه ومخططاته،وقال: “يجب ألا يسمح الاتحاد الأوروبي باستمرار تهديدات واستفزازات أردوغان”.

وفي حوار مع صحيفة “Handelsblatt” الألمانية قال كورز: “أردوغان استخدم المهاجرين كسلاح للضغط على الاتحاد الأوروبي. فقد دعا المهاجرين هذا العام لعبور الحدود إلى اليونان. هذا تصرف غير إنساني. أريد اتحاد أوروبي متحد يتخذ خطوات بجدية في مواجهة ذلك. على أوروبا أن تقف بشكل متضامن مع اليونان التي تقع في الجبهة الأمامية للدفاع عن الحدود”.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة بعد عشرة أيام يناقش فيها توترات شرق المتوسط، وقال قادة الاتحاد إن تركيا أمامها مهلة لخفض التوترات في شرق المتوسط وإلا ستطبق عليها عقوبات قوية.

يذكر أن تركيا سحبت أمس الأحد سفينة التنقيب عن الطاقة من شرق المتوسط بعد أسابيع من التوتر، وأعربت اليونان عن ترحيبها بالخطوة، التي قالت في وقت سابق إنها أساسية من أجل قبولها الحوار مع تركيا.

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