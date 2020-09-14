أنقرة (زمان التركية) – استشهد أحد أفراد الهلال الأحمر التركي وأصيب آخر نتيجة لهجوم تعرضت له شاحنة تابعة للهلال الأحمر في شمال سوريا.

وفي بيان منه حول الهجوم، ذكر الهلال الأحمر التركي أن أحد أفراده يعمل في شادر الهلال الأحمر بمنطقة الباب استشهد نتيجة لإطلاق أشخاص ملثمين النار من داخل سيارتين لا تحملان أية لوحات على شاحنة الهلال الأحمر التي تحمل بشكل واضح شعار الهلال الأحمر التركي، وذلك أثناء انتقالها بين منطقتي شوبان باي والباب في شمال سوريا.

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة فرد آخر كان على متن الشاحنة ونجاة أحد أفراد الهلال الأحمر دون أية إصابات، مفيدا أن المصاب يتلقى العلاج في منطقة شوبان باي قبل نقله إلى تركيا عقب تلقيه الإسعافات الأولية.