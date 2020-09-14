أنقرة (زمان التركية) – أقدم الوصاة المعينون على بلدية وان على إدالة للوحات المكتوبة باللغتين الكردية والتركية بشوارع المدينة واستبدالها بلوحات مكتوبة باللغة التركية فقط.

وقام الوصي المعين على بلدية فان بإزالة لوحات الإرشاد المروري المكتوبة بالتركية والكردية معا في العديد من أحياء بلدة شالديران التابعة لمدينة فان واستبدالها بلوحات تحمل أسماء المناطق بالتركية فقط.

جدير بالذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي كان قد فاز برئاسة 10 بلديات، من بينها بلدية فان المتاخمة للحدود الإيرانية، خلال الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في الحادي والثلاثين من مارس/ آذار من عام 2019 غير أن السلطات الحاكمة قامت بانتزاعها جميعا من أيدي الرؤساء المنتخبين وتعيين وصاة عليها.

يذكر أن تقارير رسمية كشفت أن أردوغان عين وصاة من أنصاره الإسلاميين أو حلفائه “القوميين” على 94 بلدية كردية خلال 5 سنوات الأخيرة.