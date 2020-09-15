أنقرة (زمان التركية) – اشتكى رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، من أنه لم يتلق أية اتصالات هاتفية من قيادات حزبه القديم العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية عقب إصابته بفيروس كورونا.

جاء ذلك في إجابة على سؤال خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، حيث ذكر باباجان أن رؤساء الأحزاب المعارضة اتصلوا به للاطمئنان عليه، لكن لم يتصل به أحد من قيادات التحالف الحاكم.

وكان علي باباجان قد أعلن خلال الأيام الماضية عبر تويتر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

باباجان قال خلال مداخلة مرئية مع برنامج “بكل صراحة ووضوح” على قناة “خبر ترك”: “الجانب المثير في الأمر أنني تلقيت اتصالات هاتفية من جميع رؤساء الأحزاب المعارضة وتمنوا لي الشفاء العاجل، لكنني لم أتلق أية اتصالات من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية. تلقيت فقط اتصالات هاتفية ورسائل نصية من أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين تجمعني بهم صداقات شخصية”.

باباجان كان قد أعلن في 25 أغسطس/ آب الماضي إيجابية إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن زوجته وأحد أبنائه أصيبا أيضًا بالفيروس.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، كان قد أعلن استقالته من عضويته التأسيسية في حزب العدالة والتنمية بعد خسارة الحزب الحاكم لانتخابات المحليات التي أجريت في 31 مارس/ أذار 2019، ثم أعلن مطلع العام الجاري عن تأسيس حزبه الجديد تحت اسم “حزب الديمقراطية والتقدم”.

وسجلت تركيا مساء الإثنين 1716 حالة إصابة جديدة، و63 حالة وفاة وهي أرقام لم تصل لها البلاد إلا خلال ذروة انتشار فيروس كورونا في شهر مايو الماضي. وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا 2929 ألفًا و878 حالة، وارتفعت أعداد الوفيات إلى 7119.

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