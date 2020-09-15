أنقرة (زمان التركية) – أصدرت محكمة تركية حكمين بالسجن على عضو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي سرّي صاقيق، لمدة 5 سنوات و10 أشهر على خلفية تصريحات سابقة له في عام 2015 طالب فيها حكومة حزب العدالة والتنمية بعدم التخلي عن “مفاوضات السلام الكردية”.

وانهارت مفاوضات السلام مع حزب العمال الكردستاني في عام 2015 بعد ثلاث سنوات على انطلاقها.

المحكمة أصدرت حكمين في حق سرّي صاقيق، الأول بالسجن لمدة 4 سنوات وشهرين بتهمة “مساعدة تنظيم إرهابي عمدًا وبرغبته”، مع أن المدعي العام طالب بتبرئة ساحته من هذه التهمة، والحكم الثاني لمدة عام و8 أشهر بتهمة “الترويج للتنظيم الإرهابي”.

صاقيق عندما كان رئيس بلدية مدينة أغري في 2015 توجه مع ممثلي عديد من منظمات المجتمع المدني إلى جبال “أغري” و”تندوريك” شرق البلاد التي أعلنتها السلطات “مناطق عمليات عسكرية” وعقدوا هناك مؤتمرًا صحفيًّا دعوا خلاله أردوغان إلى الاستمرار في مفاوضات السلام التي أطلقها مع حزب العمال الكردستاني ووقف الاشتباكات المسلحة بين القوات الأمنية والعسكرية وعناصر العمال الكردستاني.

وأصدرت المحكمة قرار بالسجن بحق صاقيق البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي على الرغم من أن حاكم مدينة أغري في ذلك الوقت اعترف أثناء شهادته في المحكمة بأنه من سمح له بعقد ذلك المؤتمر الصحفي في أعقاب مكالمة هاتفية جرت بينهما.

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