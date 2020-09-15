إسطنبول (زمان التركية) – أعلن نادي بشكطاش التركي، رسميًا أمس الاثنين، تعاقده مع لاعب خط الوسط البرازيلي جوزيف دي سوزا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن وقّع مع النادي الأهلي المصري.

وكان دينيز ساريتاتش، وكيل أعمال دي سوزا، قد أعلن في الفترة الماضية، فسخ تعاقد اللاعب مع الأهلي من طرف واحد، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن دي سوزا وضع شرطاً بالحصول على كافة مستحقاته المالية، للتنازل عن فسخ عقده مع النادي الأهلي.

هذا ولم يكشف نادي بشيكطاش أي تفاصيل عن صفقة اللاعب، إلا أن بعض الأخبار تتحدث عن أن اللاعب انتقل للعب في صفوف الفريق التركي لمدة عامين مقابل راتب سنوي يبلغ 1.6 مليون يورو سنويًا.

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