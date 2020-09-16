أنقرة (زمان التركية) – بات مواطن تركي متهما دون ذنب في قضية تهريب، ورفعت دعوى بحقه في محكمة إزمير.

المواطن أرجين دارغين المقيم بمدينة يوزجات تبين أنه سيخضع للمحاكمة في مدينة إزمير التي لم يسبق له زيارتها على الإطلاق وذلك بعد أن أبلغته النيابة عبر خطاب وصل منزله بأنه مدان في قضية المرفوعة ضده.

إلا أنه تبين أن تشابه الأسماء وإدراج شرطي هوية خاطئة في ملف القضية تسبب في اتهام مواطن برئ.

صحيفة حريت قالت إن قوات الأمن بمدينة إزمير قامت بتفتيش منزل بمنطقة كاراباغلار في عام 2015 على خلفية بلاغ تلقته يفيد بتورط المنزل في بيع سجائر مهربة، ما أسفر عن مصادرة 179 حزمة سجائر مهربة.

وقامت الشرطة بتحرير محضر بحق مالك المنزل ويدعى أرجين دارغين وقامت بإدراج بيانات هوية شخص آخر يحمل الاسم نفسه ويعمل موظفا بالإدارة المالية في منطقة بوغازليان بمدينة يوزجات عوضا عن بيانات هوية المتهم الذي يحمل أيضا الاسم نفسه.

وأصدرت نيابة المحكمة العليا إشعار بملف القضية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019، إلى منزل أرجين دارغين المقيم في مدينة يوزجات ولا علاقة له بالأمر باعتباره طرفا في القضية.

الإشعار جاء فيه أنه تم إدانته في قضية التهريب التي كان يُحاكم ضمنها.

من جانبه لجأ دارغين إلى نيابة بوغازليان، حيث أبلغ النيابة أنه لم يسبق له زيارة مدينة إزمير طوال حياته وأنه لم يفقد هويته الشخصية مطلقا.

هذا وتقدم محامي دارغين، شاهين بولات، بطلب إلى الدائرة الجنائية السابعة بالمحكمة العليا التي نظرت ملف الدعوى في 23 فبراير/ شباط الماضي وينتظر أن تصدر المحكمة العليا الحكم النهائي في هذه الواقعة.

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