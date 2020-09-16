أنقرة (زمان التركية)ــ اعتقلت السلطات في تركيا عصابة لتهريب البشر مكونة من 9 عسكريين يتولى قيادتهم قائد كتيبة حرس الحدود الثانية.

قوات الأمن شنت حملة أمنية مكبرة، وألقت خلالها القبض على قرابة 20 شخص، بتهمة “تهريب المهاجرين” و”تلقي الرشوة”، والتي تبين أنها تعمل تحت قيادة الرائد إلكاي كاتي قائد كتيبة قوات حرس الحدود بمنطقة نصيبين جنوب البلاد.

العملية نفذت في أغسطس على مرحلتين منفصلتين، تنفيذا لتحقيق “سري” أطلقه مكتب المدعي العام في ماردين.

وبدأ التحقيق في القضية نتيجة إفادة من شخص قبض عليه ضمن مجموعة من المهاجرين كانوا يحاولون الذهاب من نصيبين إلى المحافظات الغربية.

حسب البيانات التي تم الحصول عليها عن العميلة، قال الرائد إلكاي كاتي الذي عين في هذا المنصب في يوليو/ تموز 2019: “العسكريون القادمون إلى هنا ييزدادون ثراء”، وتمكن من إقناع ضباط الصف الآخرين بالمشاركة في أعمال التهريب.

وتمكنت العصابة التي شكلها الرائد مع ضباط الصف التابعين له من الحصول على مكاسب بقيمة 8-10 ألف دولار أمريكي عن كل عملية تهريب، ويستخدمون البشر في تهريب المواد اللازم تهريبها.

كما حددت العصابة بعض النقاط على الشريط الحدودي لاستخدامها في التهريب، وقد تمكن الرائد إلكاي كاتي من تعيين نيهاد مراد أوغلو ضابطًا في المخابرات، ليقوم تشتيت الجنود في تلك النقاط.

المعلومات كشفت أيضًا أن المواد المهربة كانت تأتي إلى النقاط الحدودية وتحمل على سيارات عسكرية إلى نقطة أمنية، ومنها إلى سيارات مدنية حيث توزع على المدن المختلفة.

الشبكة كانت تنقل المهاجرين من سوريا عبر مناطق عسكرية على الحدود، مقابل 18 ألف دولار.

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