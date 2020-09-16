أنقرة (زمان التركية) – نفى مسئول ليبي صحة الادعاءات المثارة حول استقالة فائز السراج من رئاسة حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة.

جار ذلك ردا على مزاعم أوردتها وكالة بلومبيرج تفيد بأن السراج يستعد للاستقالة من رئاسة حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا.

وتضمنت الادعاءات المثارة أيضا أن السراج، الذي يتعرض للانتقادات منذ فترة طويلة بسبب الإدارة السيئة ومزاعم الفساد، يرغب في تخفيف الضغوط السياسية من خلال الاستقالة.

وزير العمل الليبي: تضليل

من جانبه أفاد وزير العمل في حكومة الوفاق الليبية، مهدي الأمين، أن الأنباء المتداولة حول اعتزام السراج الاستقالة من رئاسة الحكومة لا تعكس الحقيقة. وخلال حديثه مع وكالة سبوتنيك الروسية تناول الأمين ادعاءات استقالة السراج قائلا: ” هذه الادعاءات هي أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة. يتم نشر هذه الأخبار بهدف التضليل”.

هذا وأكد الأمين أن السراج ومسؤلو حكومة الوفاق الليبية يواصلون مهامهم.\

وقبل يومين قدمت حكومة عبد الله الثني التابعة لبرلمان طبرق في شرق ليبيا استقالتها، للبرلمان الذي لم يبت فيها حتى الآن.

وجاءت استقالة الحكومة في ظل توقيع اتفاق مبدئي بين الفرقاء الليبيين بالمغرب.

ومؤخرا زار وفد من حكومة الوفاق مصر التي رحبت بالانفتاح على كافة الأطراف الليبية وأيدت مباحثات المغرب.

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