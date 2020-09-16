جنيف (زمان التركية) فقد أكثر من 366 صحفي حياتهم في 47 دولة حول العالم، منذ مارس/ أذار الماضي، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الأمين العام لمنظمة “Prees Emblem Campaign” السويسرية أنبلايس ليمبين، قدَّم عرضًا تعريفيًا خلال الجلسة 45 من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي عقدت أمس الاول، وأشار إلى تسجيل زيادة كبيرة في أعداد الوفيات بسبب كورونا في العديد من الدول على رأسهم الهند.

ليمبين دعا 47 دولة الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وطالبهم باتخاذ المزيد من القرارات لحماية الصحافيين من الأزمات الصحية العالمية.

وبحسب نتائج الدراسة التي قدمها، فقد بلغت أعداد الوفيات بين الصحافيين في دول أمريكا الجنوبية 205 صحافيًا، و90 صحافيًا في آسيا، و28 في أوروبا، و22 في أفريقيا، و21 في أمريكا الشمالية.

وجاءت دولة بيرو في المركز الأول في القائمة بعد تسجيل وفاة 82 صحافيًا بفيروس كورونا، وجاءت الإكوادور في المركز الثاني بعدد 40 حالة، ثم الهند بعدد 36 حالة، ثم بنجلادش بعدد 31 حالة وفاة بين الصحافيين.

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