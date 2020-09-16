إسطنبول (زمان التركية) – انخفض عدد المسافرين على متن طائرات شركة الخطوط الجوية الاقتصادية التركية بيجاسوس، بنحو 45% خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، مقارنة بالعام الماضي.

ووفق البيانات المعلنة فقد تراجع عدد المسافرين على متن طائرات شركة بيجاسوس إلى مليون 600 ألف مسافر، بتراجع بلغ 45% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، نتيجة التأثر بأزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

البيانات أوضحت أن نسبة الحجز على متن طائرات بيجاسوس تراجعت في الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب من العام الجاري، بنحو 14.5% لتسجل 77.6%.

أما أعداد المسافرين في الفترة نفسها فقد تراجعت بنحو 54% لتسجل 9.3 مليون مسافرًا، بينما تراجعت نسبة الحجز بنسبة 5.4%، لتصل إلى 83%.

بينما سجلت الخطوط الجوية التركية تراجعًا في أعداد المسافرين خلال شهر أغسطس/ آب الماضي بنحو 64.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما تراجعت نسبة الحجز بنسبة 17.2%.

وفي شان متصل تراجع أيضا عدد المسافرين على متن رحلات الخطوط الجوية التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وكشفت الإحصائيات المقدمة من الخطوط الجوية إلى منصة الكشف العام عن تراجع عدد المسافرين على متن رحلاتها في شهر أغسطس المنصرم بنحو 64.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليبلغ إجماليهم 2.6 مليون مسافر.

وتكبدت الخطوط الجوية التركية خسائر بقيمة 2.23 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري نتيجة للضربات العنيفة التي تلقتها موازنة الشركة بعد توقف نشاطها خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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