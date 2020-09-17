إزمير (زمان التركية) – تحصد الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا منذ عامين تقريبًا، المزيد من المؤسسات التي باتت غير قادرة على الاستمرار في العمل حيث جعل ذلك بعضها يفلسأو يطلب جدولة الديون هربًا من الإفلاس.

أخر المؤسسات التي أعلنت عدم قدرتها على الاستمرار في مواجهة الأزمة، كان فندق هيلتون في مدينة إزمير غرب تركيا، حيث أعلن أنه سيغلق أبوابه اعتبارًا من 16 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد مسيرة من العمل في المدينة منذ عام 1992.

حسب البيان الرسمي الصادر عن إدارة فنادق هيلتون إزمير، فسيتم وقف العمل في الفندق الرئيسي ذي النجوم الخمسة والمكون من 33 طابقًا، والذي أصبح أحد رموز مدينة إزمير الساحلية، بينما سيتم الاستمرار في 4 منشئات أخرى في المدينة.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

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