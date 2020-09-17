أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلنت السلطات التركية اليوم الخميس اعتقال على 6 طلاب عسكريين مفصولين.

وأصدر مكتب المدعي العام في أفيون قره حصار قرار باعتقال الطلاب العسكريين بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.

وأطلقت الشرطة عمليات أمنية تستهدف عناوين المشتبه بهم في أفيون قره حصار ودنيزلي أسفرت عن احتجازهم.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، وبهذه التهمة تم فصل واعتقال الآلاف.

وبعد انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، تم فصل الآلاف من الطلاب العسكريين وحكم على البالغ عددهم 259 طالبًا عسكريا بالسجن المؤبد باعتبار أنهم شاركو في محاولة الانقلاب، ذلك رغم أنهم نفذوا أوامر قادتهم بالنزول إلى الشارع فقط.

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