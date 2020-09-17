أنقرة (زمان التركية) -أعلنت السلطات الصحية في تركيا بدء إجراء التجارب السريرية على المتطوعين من أجل اختبار اللقاح الصيني الجديد للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتكون الدولة الثالثة بعد كل من البرازيل وإندونيسيا.

الاختبارات السريرية الأولى للقاح الصيني تجريها كلية الطب بجامعة حاجي تابه، على عدد من المتبرعين.

ولم تنخفض إصابات كورونا في تركيا عن 1700 ولم تتراجع الوفيات عن 60 منذ ثلاث أيام، فيما لا تزال حالات التعافي أقل من عدد الإصابات.

ومن المقرر أن يتم تطبيق اللقاح الجديد على 1200 متطوع في 25 منطقة مختلفة، على أن يتم زيادة العدد فيما بعد إلى 10 آلاف متطوع، ومن المخطط أن تنتهي عمليات متابعة حالة المتطوعين خلال شهرين ونصف فقط من تاريخ حصولهم على اللقاح.

ومن جانبه قال البروفيسور مراد أكوفا من قسم الأمراض المعدية في كلية طب جامعة حاجي تابه: “نحن سعداء للغاية لمساهمتنا في شيء غاية في الأهمية من أجل الإنسانية، في ذلك التوقيت الذي يحاصر فيه الفيروس العالم”.

وارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في تركيا إلى 296 ألفًا و391 حالة، كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات أيضًا إلى 7249 حالة، حتى مساء الأربعاء.

–