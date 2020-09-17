أنقرة (زمان التركية) – طالبت السلطات التركية الإنتربول الدولي، تسليمها مواطنا ألقي القبض عليه في دولة بنما، زاعمة أنه متهم بالانتماء لتنظيم إرهابي.

معاذ تُرك يلماز ألقي القبض عليه يوم الاثنين الماضي، من قبل الإنتربول الدولي في مدينة بيتانيا بدولة بنما، وطلبت أنقرة ترحيله إلى تركيا.

وبحسب المصادر المطلعة في بنما، فإن السلطات التركية تطلب من الإنتربول الدولي ترحيل ترك يلماز إليها بزعم وجود ملف إدانة ضده بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح.

ترك يلماز عرض على المحكمة أول أمس الثلاثاء، وأكد المحامي الموكل عنه أن موكله أحد الآلاف من المظلومين من قبل الحكومة التركية لأسباب سياسية، وأن الحكومة التركية توجه له تهمة “الإرهاب” لمجرد تعاطفه مع حركة الخدمة.

وطالب المحامي السلطات البنمية باحترام الحقوق المنصوص عليها في الإعلان الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الإنسان الأمريكية.

وتسعى الحكومة التركية لاستعادة معارضيها الذين فروا إلى الخارج هربا من ملاحقات أمنية يقولون إنها ظالمة ولا تستند إلى معايير قانونية.

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