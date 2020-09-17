إسطنبول (زمان التركية)ــ أقدم مواطن تركي على الانتحار اليوم الخميس بإحدى محطات المترو في مدينة إسطنبول.

وفقا للمعلومات الواردة، قفز شخص مجهول على القضبان في محطة شيشلي بخط مترو يني كابي – حجي عثمان.

وأبلغ مواطنون النجدة التي أرسلت رجال الإطفاء والإسعاف وفرق الشرطة إلى مكان الحادث.

وتم إنقاذ الشخص الذي حاول الانتحار من قبل فرق الإطفاء وتسليمه إلى الفرق الطبية لينقل إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، مصابا بجروح خطيرة.

وعلى إثر الحادث أغلقت محطتي شيشلي وجايريتيب في المترو.

وسجلت تركيا في السنوات الأخيرة حالات انتحار متزايدة بسبب أزمات مالية.

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