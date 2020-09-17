أنقرة (زمان التركية) – أدرجت السلطات التركية مستشفى خاص ضمن المستشفيات التي تجري فحوصات فيروس كورونا للسياح المحليين والأجانب الراغبين في السفر إلى الخارج.

وتبين أن مستشفى “سوكا أوزال أجاماد” الذي حصل على الترخيص مؤخرا، إليه مملوك لنائب حزب العدالة والتنمية الحاكم عن مدينة أيضن متين يافوز، علمًا أن تكلفة هذه الفحوصات تبلغ نحو 250 ليرة.

وفي حديثه مع صحيفة سوزجو أفاد يافوز أن مديرية الصحة بمدينة أيضن أدرجت مستشفاه ضمن المستشفيات المكلفة بإجراء فحوصات فيروس كورونا لتمتع المستشفى بالشروط اللازم توافرها.

هذا وتم إدراج ثلاث مستشفيات بمدينة أيضن ضمن قائمة المستشفيات المصرح لها بإجراء فحوصات فيروس كورونا، حيث أصبح المستشفى التابع ليافوز هو المستشفى الخاص الوحيد المصرح له بإجراء الفحوصات، إلى جانب مستشفيين حكوميين.

ويحظى رجال الأعمال المنتمون لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بالفوز بمنقاصات الحكومة، أكثر من غيرهم.

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