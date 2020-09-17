بروكسل (زمان التركية) – قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن استضافة تركيا الملايين من المهاجرين لا يمنحها الحق في تهديد اليونان، خاصة وأنها تحصل من الاتحاد الأوربي على دعم مالي ضخم نظير تواجد المهاجرين على أراضيها.

أورسولا فون دير لاين قالت فيما يتعلق بأزمة التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط: “تركيا جارة مهمة، وستظل كذلك. نحن قريبون معها من الناحية الجغرافية، ولكن المسافة بيننا تكبر مع الوقت”.

أضافت “نعم، تركيا تتواجد في منطقة بها بعض المشكلات. وتستضيف الملايين من اللاجئين، لذلك نقدم لها دعما اقتصاديا بقدر مهم. لذلك لا مبرر لتهديدها جيرانها”.

ولطالما اتخذت تركيا من ورقة اللاجئين، فرصة للضغط على الاتحاد الأوربي وابتزازه، وفي مارس الماضي دفعت تركيا بقررا من الرئيس رجب أردوغان اللاجئين إلى اقتحام الحدود اليونانية.

وأكدت المسئولة الأوربية التي شغلت سابقا منصب وزير دفاع ألمانيا على أن هدوء الأوضاع في المنطقة يصب في مصلحة كل من أثنيا وأنقرة، مشددة على ضرورة تجنب اتخاذ قرارات أحادية من أجل ضمان بدء المفاوضات مرة أخرى.

وأبدت اليونان أمس الأربعاء اعتراضها على تجديد تركيا عبر إشعار بحري عمل سفينة التنقيب يافوز قبالة جزيرة قبرص في شرق المتوسط.

–