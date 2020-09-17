أنقرة (زمان التركية) – أثارت شركة نوتيلا، أحد أشهر شركات الشوكولاتة بالعالم، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب إجابتها عن سؤال أحد المستخدمين حول ما إن كانت منتجاتها حلال.

رد الشركة عبر تويتر على أحد المستخدمين بأن منتجاتها ليست حلال أحدث ضجة كبيرة.

واضطرت الشركة إلى إصدار بيان عقب ردود الفعل الغاضبة التي أثارتها، حيث ذكرت الشركة في بيانها أن التغريدة التي أجابت خلالها عن السؤال جاءت عن طريق الخطأ مفيدة أن جميع منتجاتها التي تباع حول العالم تتوافق مع الاستخدام الحلال وأن أكثر من 90 في المئة من المرافق الصناعية التي تقوم بإنتاج شوكولاتة نوتيلا حاصلة على شهادة “الإنتاج الحلال” وأن الشركة تعمل على اعتماد الجزء من المتبقي من مصانعها سياسة الإنتاج الحلال.

هذا وجددت الشركة اعتذارها عن التغريدة الخاطئة التي سبق وأن نشرتها في هذا الصدد.

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