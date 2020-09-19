أثينا (زمان التركية) – قال السفير الألماني لدى اليونان أرنست ريتشل، إن المعاملة مع تركيا تحتجاج سياسة “العصا والجزيرة”.

تصريحات ريتشل عن تركيا، جاءت خلال كلمته أمام اللجنة الأوروبية الدائمة في البرلمان اليوناني، حيث قال: “ألمانيا، خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي، ستتحدث عن تدهور العلاقات التركية مع الاتحاد بشكل عام، من خلال التهديد بفرض عقوبات على تركيا في المجلس الأوروبي المقبل”.

وأكد أنه من الضروري أن ينجح الاتحاد الأوروبي في إقناع تركيا وضمها إلى صفه مرة أخرى، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي أمام جار آخر صعب التعامل مثل روسيا، قائلًا: “أرى أن الحل الأمثل للتعامل مع تركيا هو أسلوب العصا والجزرة. وسيكشر الاتحاد الأوروبي عن أنيابه في وجه تركيا قريبًا”.

ومنح الاتحاد الأوروبي تركيا مهلة أخيرة لخفض التوترات في شرق المتوسط قبل انعقاد قمته، والا ستواجه عقوبات بينها اقتصادية.

وأوضح السفير أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس يتابعان أزمة شرق المتوسط عن كثب، قائلًا: “رئيسة الوزراء أخذت قضية منع الصدام العسكري وترسيم الحدود البحرية بالحلول السلمية وتقليل التوتر، على محمل الجد. وقد حققت نجاحًا كبيرًا حتى الآن. فقد تم سحب سفينة البحث والتنقيب أوروتش رئيس الأسبوع الماضي. وإذا نجحنا سننتقل إلى المرحلة المقبلة المتمثلة في المفاوضات الاستكشافية”.

ولفت إلى أنه سيتم مناقشة العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع قادة أوروبا الذي سيعقد بمشاركة فعلية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن اليونان والجمهورية القبرصية يؤيدان توقيع عقوبات على تركيا منذ فترة طويلة.

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