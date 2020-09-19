أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تسجيل 1771 إصابة و62 وفاة مساء الجمعة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الوزير أشار إلى استمرار تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات اليومية.

وأوضح فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 299 ألفًا و810 حالة، بعد تسجيل 1771 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الإصابة إلى 7377 حالة بعد تسجيل 62 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 164 ألفًا و805 حالة، بعد تسجيل 1060 حالة إصابة جديدة.

ولفت إلى أن إجمالي أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن، على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات مؤكد إصابتها، ارتفع إلى 9 ملايين و76 ألفًا و278، بعد إجراء 111 ألفًا و113 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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