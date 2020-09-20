أنقرة (زمان التركية) – جدد الرئيس التركي رجب أردوغان الحديث عن المؤامرات التي تتعرض لها بلاده من قبل أطراف خارجية، لا يكشف عن طبيعتهم.

أردوغان قال خلال كلمة ألقاها عبر نظام الفيديو كونفرنس على هامش افتتاح مرحلة جديدة من أحد الطرق السريعة، إن جهات معادية لتركيا تحاول منعها من النهوض في هذا القرن، وشغلها بمشكلاتها الداخلية.

وأكد أردوغان في كلمته أن الحكومة بدأت الإعداد والتحضير للارتقاء بالبلاد وفقًا لمخطط عام 2023 ومخططي عامي 2053 و2071، وأضاف: “كل خطوة نخطوها في سبيل جعل تركيا قوة إقليمية وعالمية، تمثل حجر زاوية بالنسبة لهذه الرؤى”.

أردوغان قال إن جميع جهود الجهات المعادية لتركيا تهدف إلى إخراج تركيا عن مسيرتها التي تتجه فيها نحو تحقيق هذه الرؤى.

وفي محاولة منه لتبرير الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف ببلاده منذ عامين تقريبًا، أضاف: “يحاولون منع نهضتنا في هذا القرن من خلال جعل تركيا تصارع مشاكلها الداخلية من جديد”.

ولا يمل أردوغان من تكرار نغمة “المؤامرات الخارجية” التي تستهدف تركيا، في ظل عجزه عن تبرير استمرار تراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد نسبة البطالة.

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