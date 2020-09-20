أثينا (زمان التركية) – اختتمت القوات المسلحة اليونانية والأمريكية مناورات عسكرية مشتركة في مدينة إسكاتشا التي تبعد 100 كيلو مترًا فقط عن الحدود التركية، أجريت على مدار 5 أيام.

وأوضحت الصحف اليونانية أن القوات الأمريكية شاركت بوحدات دبابات تابعة لقواتها في أوروبا، وأجريت المناورات في الفترة بين 14-18 سبتمبر/ أيلول الجاري، على بعد 100 كيلو مترًا فقط من الحدود التركية.

المناورات تعتبر الأولى من نوعها في منطقة تراقيا الواقعة على الحدود بين تركيا واليونان، وشاركت فيها دبابات ليوبارد 2A6 الألمانية الأقوى في صفوف الجيش اليوناني، مع دبابات إبرامز M1A2 الأقوى في صفوف الجيش الأمريكي.

وتأتي المناورات التي أجريت منذ الإثنين وحتى السبت، بينما كانت تقارير تركية تحدثت قبل أيام عن وصول تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود مع اليونان.

يشار إلى أن العلاقات بين تركيا واليونان تشهد توترات حادة في الفترة الأخيرة بسبب أزمة منطقة شرق المتوسط والتنقيب على النفط والغاز الطبيعي في المنطقة من قبل تركيا والتي تقول أثينا وحلفائها إنها مخالفة للقوانين ودون مراعاة لحقوق الجزر اليونانية.

وكان من المقير إعلان وزارة الدفاع التركية، الخميس، مشاركة مجموعة من القوات الخاصة التركية، في مناورات مشتركة تضم 6 دول بينها اليونان، في أحدث تعاون مشترك بين قوات البلدين، منذ توتر الأجواء بينهما على خلفية أزمة المتوسط.

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